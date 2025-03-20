20/03/2025 11:47

《中國要聞》內地2月青年失業率升至16.9%，創四個月新高

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局發布今年2月份分年齡組失業率數據，2月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.9%，創四個月高點；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.3%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.3%，均創自2023年12月有記錄以來的最高水平。



統計局周一(17日)公布，2月全國城鎮調查失業率5.4%，創兩年最高水平，1-2月平均值為5.3%；2月31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，為半年最高水平。



自2023年7月起，中國國家統計局暫停發布包括青年失業率在內的分年齡段失業率。停更五個月後，統計局自2023年12月起重啟公布16-24歲青年失業率，但統計口徑剔除了「在校學生」。(jq)