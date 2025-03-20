20/03/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升113點子，報7.2250

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1754，較上個交易日跌57點子，創1月20日以來兩個月新低，和市場預測偏離擴至近650點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開113點子，報7.2250，上個交易日即期匯率收盤報7.2363。



隔夜美聯儲公布會後聲明與預測後，美元回吐部分漲幅，這部分增加了人民幣中間價的外部壓力，監管層小幅增加中間價彈性，但繼續採取有保有放的思路。美元兌離岸人民幣持穩，中國3月LPR一如預期維持不變。



隔夜美聯儲一如預期維持利率不變，主席鮑威爾表示，特朗普政府徵收高額進口關稅等初步政策，似乎使美國經濟轉向增長放緩，而且通脹至少暫時升高。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評稱，4月初美國貿易評估後可能再次上調關稅，人民幣仍然面臨關稅不確定性加劇的風險。在中間價政策支撐下，人民幣市場價無法趕上其他非美貨幣的強勁反彈，而近期一籃子指數下跌則表明中國人行退出中間價政策的壓力正在縮小。(jq)