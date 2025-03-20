20/03/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌20點子，報7.2383

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2383，較上個交易日4時30分收盤價跌20點子，兩連跌，創3月17日以來新低，全日在7.2246至7.2396之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌115點子，報7.2417。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1754，較上個交易日跌57點子，創1月20日以來兩個月新低，和市場預測偏離擴至近650點。



交易員表示，雖然美元回到階段低點附近，但人民幣即期接近7.22附近時購匯盤偏多，近期該水平要被突破需要更多的利好。



滙豐銀行最新觀點認為，4月之後特朗普仍可能對華宣布更多的關稅，這將加劇人民幣的貶值壓力。「儘管我們認為中國有自己的動機來保持人民幣匯率的合理穩定，但中國可能在晚些時候適度調整人民幣匯率，以減輕對出口商的影響。」



馬來亞銀行認為，雖然美元指數跌勢有放緩跡象，不過整體下行趨勢仍未改變，目前也沒有跡象表明會出現逆轉。(jq)