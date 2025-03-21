20/03/2025 17:48

【ＡＩ】數據局召開數據標註領域民企座談會，百度等11企參會

《經濟通通訊社20日專訊》國家數據局網站發文稱，數據局黨組書記、局長劉烈宏昨日主持召開數據標註領域民營企業座談會，與海天瑞聲、數據堂、百度、安徽飛數、小咖邦、樂普通盈、礪英數智、譜藍科技、希爾貝殼、整數智能等11家民營企業代表座談交流。會上，各民營企業代表結合自身企業實際經營情況，分析研判數據標註產業的發展現狀、面臨的困難與挑戰，並對推動數據標註產業高質量發展提出具有針對性的意見建議。



劉烈宏與民營企業代表深入交流當前數據標註產業發展面臨的形勢與市場需求變化，並就大家關心的問題進行了研討。他表示，國家數據局將認真研究吸納本次座談會上民營企業代表提出的相關意見建議，在政策制定、技術攻關、標準制定等方面重點發力，為數據要素市場化配置改革提供好的政策環境和技術環境，推動數據「供得出、流得動、用得好、保安全」。同時，要加快培育壯大數據標註產業多元化經營主體，形成良好的數據標注產業生態，充分發揮數據要素疊加倍增作用。



公開資料顯示，數據標註是對數據進行添加標記、說明、解釋、分類和編碼的過程，是提升人工智能算法、模型核心能力的關鍵環節。(sl)