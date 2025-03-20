20/03/2025 09:13

【美國議息】關稅戰後首次議息，鮑威爾認經濟衰退和通脹風險增加

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾周四（20日）宣布，維持聯邦基金利率目標區間於4.25至4.5厘不變。在新聞發布會上，他在特朗普發動關稅戰後，首度提及「衰退」一詞。



鮑威爾承認近幾個月來經濟衰退的風險可能增加，但他試圖安撫市場情緒，指出經濟即將衰退的可能性仍然相當低。他說：「如果你回顧過去，在任何時候，經濟衰退的可能性大約都在四分之一左右。問題在於，在當前的情況下，這些可能性是否有所上升。」



他指出，一些預測機構提高了經濟衰退的可能性，但目前這一可能性仍處於相對適中的水平。



*特朗普關稅政策推動通脹*



此外，他在新聞發布會上首次提及「關稅」問題，在被問及對通脹預測的修正，以及關稅對通脹預測的影響有多大時，他表示，很難分析有多少通脹是由關稅政策推動，但認為很大一部分來自關稅，聯儲局會努力弄清楚。



鮑威爾亦指出，特朗普新政府推出的政策將影響經濟，但他將謹慎地避免對這種影響做出過於明確的判斷。(rc)