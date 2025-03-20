20/03/2025 09:41

【外圍經濟】特斯拉帳簿遭質疑，資產負債表現14億美元缺口

《經濟通通訊社20日專訊》英國《金融時報》的一份新報告顯示，特斯拉的的資產負債表出現14億美元的缺口。



《金融時報》將特斯拉在2024年最後6個月的資本支出，與其所投資資產的估值進行比較，發現有14億美元似乎去向不明。文章指出，特斯拉報告稱，2024年下半年，該公司在「不動產、廠房和設備」（PP&E）上花費了63億美元，而同期的物業、工廠和設備僅增加了49億美元。



會計專家一致認為，在大多數情況下，資本支出數量與總PP&E的成長密切相關，但有些因素可能會產生影響：資產的銷售或減損、外匯等。然而，特斯拉並沒有報告任何明顯的變化，來證明這種差異是合理的。



*特斯拉坐擁370億美元現金，惟去年發債60億*



該報告還指出其他危險訊號，例如特斯拉聲稱坐擁370億美元現金，但去年卻發行60億美元的新債。雖然擁有大量現金儲備的公司舉債並不罕見，但在當前環境下，這種做法並不理想。



*公司並未提供股票回購或股息*



此外，《金融時報》的報告也指出，儘管特斯拉去年聲稱擁有150億美元的營運現金流，高於其資本支出，但公司並未提供股票回購或股息，這對大公司來說很罕見的。2022年，特斯拉CEO馬斯克表示，他將推動特斯拉用部分現金回購股票，但這從未實現。(rc)