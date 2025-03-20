20/03/2025 10:31

【外圍經濟】黃金跑贏美股，金價突破3000美元惹通縮憂慮

《經濟通通訊社20日專訊》金價突破3000美元，且漲勢未停。彭博社分析指，黃金跑贏股市令人不安，因為其催化劑是美股和美元下跌，並伴隨通縮危險。



周四（20日）亞洲時段，現貨黃金上漲0.2%，至每盎司3,052.97美元；前三個交易日上漲2%。分析指出，金價屢創新高時，標普500指數自2023年第四季以來，跌幅首度超過10%。



*緊縮與關稅戰刺激避險*



此外，由於特朗普政府推出了規模空前的緊縮和關稅政策，將進一步刺激市場避險情緒。歷史經驗表明，通縮與通脹相互作用，通縮預示著金價可能上漲，風險資產將向均值回歸。



近期華爾街大行已紛紛上調金價目標，其中瑞銀將未來一年目標調高至3200美元，麥格理料今年第三季最高可見3500美元。(rc)