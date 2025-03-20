20/03/2025 11:12

【外圍經濟】澳洲就業人數意外大幅下滑，投資者提高央行降息押注

《經濟通通訊社20日專訊》澳洲就業人數2月份意外下降，導致澳元和國債孳息率走低，因投資者提高對今年進一步減息的押注。



周四（20日）公布的政府數據顯示，就業人數減少52800人，而市場預期為增加30000人，其中全職工作減少尤為明顯。失業率維持在4.1%，反映出就業參與率下降。



受數據影響，澳元下跌，對政策敏感的三年期國債孳息率延續早前跌勢，投資者增加了對近期減息和寬鬆周期將延續到2026年的押注。



澳洲國民銀行策略師Rodrigo Catril表示：「澳元受到數據的影響而略有下跌，但從政策角度看央行不太可能受到數據的干擾。」他指出失業率維持在4.1%，而央行預計今年6月失業率為4.2%。



貨幣市場價格預示澳洲央行5月份減息的可能性約為77%，高於數據發布前的約50%。(rc)