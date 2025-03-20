20/03/2025 14:58

【ＡＩ】英偉達將斥資數千億美元購買美國製晶片，相關公司股價升

《經濟通通訊社20日專訊》英偉達表示，計劃在未來4年內斥資數千億美元採購美國製的晶片和電子產品。



受消息影響，台積電股價一度上漲3.2%，35%收入來自美國的鴻海精密一度上漲1.8%。韓國的供應商股價亦上漲，三星電子漲3.1%，SK海力士漲2%。



*英偉達據悉已收購合成數據公司Gretel*



此外，知情人士透露，英偉達(NVDA.US)已經成功以9位數的總價值收購合成數據公司Gretel，這項交易的整體價值明顯超過Gretel最近高達3.2億美元的估值。



在一些專業的AI開發者看來，英偉達此時斥巨資收購合成數據公司Gretel，可謂是英偉達實現「AI全端」這一AI領域雄心壯志的重要一環布局。透過引入合成數據技術，英偉達能夠為全球企業或政府機構開發及微調生成式AI大模型，從而改善AI應用開發整套體系的完整生態鏈。(rc)