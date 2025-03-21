21/03/2025 16:45

《外圍焦點》紐約聯儲總裁發表演講，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社21日專訊》美股昨日收市報跌，聯儲局昨日維持利率不變，並暗示今年年底前有可能仍會減息兩次，但市場對貿易戰的擔憂，蓋過對減息前景的影響。道指跌11.43點或0.03%，報41953.20點；標普500指數跌12.41點或0.22%，報5662.88點；納指跌59.16點或0.33%，報17691.63點。港股方面，恒生指數收市報23689，跌530點或2.2%，成交3391億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加CNBC節目。9:05pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯發表演講。



數據方面，今晚11:00pm，歐元區公布3月消費者信心指數，料由負13.6收窄至負13。



在美國，今日公布業績的公司有：名創優品(US.MNSO)、蔚來(US.NIO)、尚德機構(US.STG)等。(wa)