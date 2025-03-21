21/03/2025 08:00

【外圍經濟】英倫銀行維持基準利率4.5厘不變，觀望貿易戰影響

《經濟通通訊社21日專訊》面對英國及全球經濟深不可測的不確定性，英倫銀行周四（20日）宣布，維持基準利率在4.5厘不變。



利率決策委員會以8比1的投票結果，維持現有利率水平，僅外部委員丁格拉投票支持降息25個基點。



行長貝利與全球主要央行首腦觀點一致，強調當前經濟前景突然陷入迷霧，主因是美國特朗普政府挑起的貿易緊張局勢持續。值得關注的是，隨著下月起英國雇主稅負上調，國內通脹風險正在積聚。



貝利在新聞發布會上表示：「我們需要看到價格壓力回落的切實證據。必須保持政策定力，等待數據給出明確信號。」他重申英國央行未來任何降息舉措都將審慎推進，因通脹壓力仍具頑固性。(jf)