21/03/2025 13:51

【外圍經濟】薩默斯：聯儲局大幅放緩縮表決定拉響警報

《經濟通通訊社21日專訊》美國前財政部長薩默斯表示，聯儲局決定大幅放慢縮表步伐，這針對市場對長期聯邦債務需求釋放一個令人擔憂的訊號。



薩默斯受訪時表示，「這應該引起人們的關注，這是一個令人警惕的發展趨勢。」他認為此舉表明聯儲局決策者認為「市場對長期債券的吸收能力有限」。



聯儲局官員周三（19日）表示，他們將從把到期後不進行再投資的美債數量限額從250億美元下調至50億美元。儘管聯儲局主席鮑威爾稱，決策者對這個問題的討論，與聯邦債務上限問題有關，但這個決定也反映出對量化緊縮計劃恰當步伐更廣泛的討論。



出乎一些觀察人士意料的是，鮑威爾並沒有表示在國會解決債務上限問題後會重新加快縮表步伐。(rc)