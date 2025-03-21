21/03/2025 08:31
【開市Ｇｏ】中概股連跌三日，抽新股孖展上限，長和績差預告風險
2025年3月21日【要聞盤點】
1、美股三大指數收市報跌，聯儲局昨日維持利率不變，並暗示今年年底前有可能仍會減息兩次。市場正評估相關貨幣政策前景。聯儲局昨日於聲明中表示，由於關稅導致的任何通脹上升都可能是短暫，今年稍後仍有減息空間，言論一度刺激市場風險情緒。道指收市跌11點，或0.03%，報41953點；標普跌12點，或0.22%，報5662點；納指跌59點，或0.33%，報17691點。金龍中國指數連續第三天下跌，跌321點，阿里巴巴和京東對指數拖累最大。最大日經期貨截至上午8時03分升5點。
2、美國上周首次申領失業救濟人數增2000至22.3萬，略低於預期；2月二手樓銷售按月升4.2%，年率達426萬間，高於市場預期。
3、前美國財長薩默斯稱，聯儲局放緩縮表反映美債市場吸收能力有限，外界應視此為警號，擔憂或出現類似英國2022年債市危機情況。
4、特朗普稱將「很快」與烏克蘭簽稀土協議，澤連斯基否認讓出核電站控制權，但對美國投資這些設施持開放態度。
5、與特朗普關係密切的共和黨參議員Steve Daines周六將與中國一位高級別領導人會面，據報這次訪華能有機會與中國國家主席習近平會談，從而為接下來的首腦峰會鋪路。
6、「新債王」岡拉克認為美國經濟衰退風險升溫，華爾街股市將持續波動；期貨數據顯示交易商估計一年內衰退概率為五至六成。
7、英偉達CEO黃仁勳稱將於波士頓設量子計算研究實驗室，並計劃未來四年在美國採購5000億美元電子商品，支持晶片生產。
8、因散戶抽新股熱情過高，香港證監會設置IPO認購融資上限，券商最多可為客戶提供90%的認購資金。
【焦點股】
長和(00001)
- 去年利潤按年跌27%低於預期，派末期息1.514元，按年跌15%
- 主席李澤鉅警告業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理
中國移動(00941)
- 全年淨利潤同比增長5%，派息2.49元
蘋概股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)
- 據悉蘋果罕見改組AI部門高層，Vision Pro主管羅克威爾負責Siri開發，力求改進語音助手
- 據報Apple TV+用戶流失率上升，導致集團一年損失10億美元收益
恒基地產(00012)
- 全年基礎盈利低於市場預估，末期派系維持1.3元
長實集團(01113)
- 全年淨利潤同比下降21%，減派末期息至1.35元
吉利汽車(00175)
- 附屬極氪第四季營收同比增39%勝預期，交車量增一倍
中國生物製藥(01177)
- 全年淨利潤同比增長50%，派息增加至4港仙
旅遊股：攜程旅遊(09961)、同程旅遊(00780)
- 韓國將於第三季度對中國團體遊客實施免簽政策
煤炭股：中國神華(01088)、兗煤澳大利亞(03668)、中煤能源(01898)
- 特朗普或動用《國防生產法》提高關鍵礦物及煤炭產量以降低對華依賴
維昇藥業(02561)
- 公開發售超購逾71倍，今日掛牌
- 暗盤潛水約6%
美高梅中國(02282)
- 全年淨利潤同比增長74%，派息0.251元
高偉電子(01415)
-去年盈利1.2億美元升近1.6倍，不派息
協鑫科技(03800)
- 預計去年盈轉虧最多48億元人民幣
石藥集團(01093)
- 附屬石藥創新去年淨利潤5373萬元人民幣，同比下降88%
中國電力(02380)
- 去年純利增長26%，派息16.2分
北京汽車(01958)
- 預計去年純利下降69%
寶尊電商(09991)
- 去年第四季度虧轉賺13萬元人民幣
浪潮數字(00596)
- 料去年純利增最多93%
恒大汽車(0708)
- 延刊業績，申請4月1日起停牌
【油金報價】
紐約期油上漲0.60%，報68.48美元/桶
布倫特期油上漲0.61%，報72.44美元/桶
黃金現貨上漲0.02%，報3045.33美元/盎司
黃金期貨上漲0.30%，報3053.02美元/盎司
1、美股三大指數收市報跌，聯儲局昨日維持利率不變，並暗示今年年底前有可能仍會減息兩次。市場正評估相關貨幣政策前景。聯儲局昨日於聲明中表示，由於關稅導致的任何通脹上升都可能是短暫，今年稍後仍有減息空間，言論一度刺激市場風險情緒。道指收市跌11點，或0.03%，報41953點；標普跌12點，或0.22%，報5662點；納指跌59點，或0.33%，報17691點。金龍中國指數連續第三天下跌，跌321點，阿里巴巴和京東對指數拖累最大。最大日經期貨截至上午8時03分升5點。
2、美國上周首次申領失業救濟人數增2000至22.3萬，略低於預期；2月二手樓銷售按月升4.2%，年率達426萬間，高於市場預期。
3、前美國財長薩默斯稱，聯儲局放緩縮表反映美債市場吸收能力有限，外界應視此為警號，擔憂或出現類似英國2022年債市危機情況。
4、特朗普稱將「很快」與烏克蘭簽稀土協議，澤連斯基否認讓出核電站控制權，但對美國投資這些設施持開放態度。
5、與特朗普關係密切的共和黨參議員Steve Daines周六將與中國一位高級別領導人會面，據報這次訪華能有機會與中國國家主席習近平會談，從而為接下來的首腦峰會鋪路。
6、「新債王」岡拉克認為美國經濟衰退風險升溫，華爾街股市將持續波動；期貨數據顯示交易商估計一年內衰退概率為五至六成。
7、英偉達CEO黃仁勳稱將於波士頓設量子計算研究實驗室，並計劃未來四年在美國採購5000億美元電子商品，支持晶片生產。
8、因散戶抽新股熱情過高，香港證監會設置IPO認購融資上限，券商最多可為客戶提供90%的認購資金。
【焦點股】
長和(00001)
- 去年利潤按年跌27%低於預期，派末期息1.514元，按年跌15%
- 主席李澤鉅警告業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理
中國移動(00941)
- 全年淨利潤同比增長5%，派息2.49元
蘋概股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)
- 據悉蘋果罕見改組AI部門高層，Vision Pro主管羅克威爾負責Siri開發，力求改進語音助手
- 據報Apple TV+用戶流失率上升，導致集團一年損失10億美元收益
恒基地產(00012)
- 全年基礎盈利低於市場預估，末期派系維持1.3元
長實集團(01113)
- 全年淨利潤同比下降21%，減派末期息至1.35元
吉利汽車(00175)
- 附屬極氪第四季營收同比增39%勝預期，交車量增一倍
中國生物製藥(01177)
- 全年淨利潤同比增長50%，派息增加至4港仙
旅遊股：攜程旅遊(09961)、同程旅遊(00780)
- 韓國將於第三季度對中國團體遊客實施免簽政策
煤炭股：中國神華(01088)、兗煤澳大利亞(03668)、中煤能源(01898)
- 特朗普或動用《國防生產法》提高關鍵礦物及煤炭產量以降低對華依賴
維昇藥業(02561)
- 公開發售超購逾71倍，今日掛牌
- 暗盤潛水約6%
美高梅中國(02282)
- 全年淨利潤同比增長74%，派息0.251元
高偉電子(01415)
-去年盈利1.2億美元升近1.6倍，不派息
協鑫科技(03800)
- 預計去年盈轉虧最多48億元人民幣
石藥集團(01093)
- 附屬石藥創新去年淨利潤5373萬元人民幣，同比下降88%
中國電力(02380)
- 去年純利增長26%，派息16.2分
北京汽車(01958)
- 預計去年純利下降69%
寶尊電商(09991)
- 去年第四季度虧轉賺13萬元人民幣
浪潮數字(00596)
- 料去年純利增最多93%
恒大汽車(0708)
- 延刊業績，申請4月1日起停牌
【油金報價】
紐約期油上漲0.60%，報68.48美元/桶
布倫特期油上漲0.61%，報72.44美元/桶
黃金現貨上漲0.02%，報3045.33美元/盎司
黃金期貨上漲0.30%，報3053.02美元/盎司