21/03/2025 08:31

【開市Ｇｏ】中概股連跌三日，抽新股孖展上限，長和績差預告風險

2025年3月21日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報跌，聯儲局昨日維持利率不變，並暗示今年年底前有可能仍會減息兩次。市場正評估相關貨幣政策前景。聯儲局昨日於聲明中表示，由於關稅導致的任何通脹上升都可能是短暫，今年稍後仍有減息空間，言論一度刺激市場風險情緒。道指收市跌11點，或0.03%，報41953點；標普跌12點，或0.22%，報5662點；納指跌59點，或0.33%，報17691點。金龍中國指數連續第三天下跌，跌321點，阿里巴巴和京東對指數拖累最大。最大日經期貨截至上午8時03分升5點。



2、美國上周首次申領失業救濟人數增2000至22.3萬，略低於預期；2月二手樓銷售按月升4.2%，年率達426萬間，高於市場預期。



3、前美國財長薩默斯稱，聯儲局放緩縮表反映美債市場吸收能力有限，外界應視此為警號，擔憂或出現類似英國2022年債市危機情況。



4、特朗普稱將「很快」與烏克蘭簽稀土協議，澤連斯基否認讓出核電站控制權，但對美國投資這些設施持開放態度。



5、與特朗普關係密切的共和黨參議員Steve Daines周六將與中國一位高級別領導人會面，據報這次訪華能有機會與中國國家主席習近平會談，從而為接下來的首腦峰會鋪路。



6、「新債王」岡拉克認為美國經濟衰退風險升溫，華爾街股市將持續波動；期貨數據顯示交易商估計一年內衰退概率為五至六成。



7、英偉達CEO黃仁勳稱將於波士頓設量子計算研究實驗室，並計劃未來四年在美國採購5000億美元電子商品，支持晶片生產。



8、因散戶抽新股熱情過高，香港證監會設置IPO認購融資上限，券商最多可為客戶提供90%的認購資金。





【焦點股】



長和(00001)

- 去年利潤按年跌27%低於預期，派末期息1.514元，按年跌15%

- 主席李澤鉅警告業務經營環境預期將波動不穩且難以預測，因此將限制資本開支及新投資，並專注於嚴格現金流管理



中國移動(00941)

- 全年淨利潤同比增長5%，派息2.49元



蘋概股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)

- 據悉蘋果罕見改組AI部門高層，Vision Pro主管羅克威爾負責Siri開發，力求改進語音助手

- 據報Apple TV+用戶流失率上升，導致集團一年損失10億美元收益



恒基地產(00012)

- 全年基礎盈利低於市場預估，末期派系維持1.3元



長實集團(01113)

- 全年淨利潤同比下降21%，減派末期息至1.35元



吉利汽車(00175)

- 附屬極氪第四季營收同比增39%勝預期，交車量增一倍



中國生物製藥(01177)

- 全年淨利潤同比增長50%，派息增加至4港仙



旅遊股：攜程旅遊(09961)、同程旅遊(00780)

- 韓國將於第三季度對中國團體遊客實施免簽政策



煤炭股：中國神華(01088)、兗煤澳大利亞(03668)、中煤能源(01898)

- 特朗普或動用《國防生產法》提高關鍵礦物及煤炭產量以降低對華依賴



維昇藥業(02561)

- 公開發售超購逾71倍，今日掛牌

- 暗盤潛水約6%



美高梅中國(02282)

- 全年淨利潤同比增長74%，派息0.251元



高偉電子(01415)

-去年盈利1.2億美元升近1.6倍，不派息



協鑫科技(03800)

- 預計去年盈轉虧最多48億元人民幣



石藥集團(01093)

- 附屬石藥創新去年淨利潤5373萬元人民幣，同比下降88%



中國電力(02380)

- 去年純利增長26%，派息16.2分



北京汽車(01958)

- 預計去年純利下降69%



寶尊電商(09991)

- 去年第四季度虧轉賺13萬元人民幣



浪潮數字(00596)

- 料去年純利增最多93%



恒大汽車(0708)

- 延刊業績，申請4月1日起停牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.60%，報68.48美元/桶



布倫特期油上漲0.61%，報72.44美元/桶



黃金現貨上漲0.02%，報3045.33美元/盎司



黃金期貨上漲0.30%，報3053.02美元/盎司