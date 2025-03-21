21/03/2025 16:53

《本港經濟》國際收支去年錄897億赤字，相當於GDP2.8%

《經濟通通訊社21日專訊》政府統計處今日發布，2024年全年的國際收支錄得897億元赤字(相當於本地生產總值的2.8%)，而2023年則錄得799億元赤字(相當於本地生產總值的2.7%)。去年經常帳戶盈餘為4095億元（相當於本地生產總值的12.9%），較2023年的2531億元盈餘（相當於本地生產總值的8.5%）為多。盈餘增加主要是由於貨物貿易赤字減少和初次收入淨流入增加所致。



*第四季錄314億元國際收支盈餘*



單計去年第四季，本港錄得314億元的國際收支盈餘(相當於本地生產總值的3.8%)，而儲備資產相應地增加同等數額。去年第三季則錄得230億元的赤字(相當於本地生產總值的2.8%)。



去年第四季的經常帳戶錄得963億元盈餘(相當於本地生產總值的11.5%)，這反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產(例如股本證券或債務證券)，在環球金融波動時提供緩衝。與2023年第四季的615億元經常帳戶盈餘(相當於本地生產總值的7.7%)比較，盈餘增加主要是由於初次收入淨流入增加和貨物貿易差額由赤字轉為盈餘所致。



*第四季貨物貿易錄得54億元盈餘*



去年第四季的貨物貿易錄得54億元盈餘，而2023年同季則錄得69億元赤字。同期，服務貿易盈餘由283億元增加至343億元。去年第四季的初次收入流入和流出分別為4968億元和4347億元，從而產生621億元淨流入，而2023年同季則錄得449億元淨流入。(cl)