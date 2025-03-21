21/03/2025 16:58

《本港經濟》金管局：第四季信用卡總交易額按年升10.8%

《經濟通通訊社21日專訊》金管局公布，於去年第四季末，在市面流通的信用卡總數為2094萬張，按季上升3.2%，按年上升6.4%。季內，信用卡總交易量為33927萬宗，較上一季增加3.1%，較2023年同期則增加11.9%。去年第四季的信用卡交易總額為2714億元，較上一季增加9.1%，與2023年同期比較增加10.8%。



交易總額當中，1828億元(67.4%)為香港消費，793億元(29.2%)為海外消費，93億元(3.4%)為現金貸款。



去年第四季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加2.7%至5550萬宗，總額則按季增加6.6%至730億元。與2023年同期比較，去年第四季的扣帳卡總交易量增加14.1%，總額減少0.2%。(cl)