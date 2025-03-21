21/03/2025 19:38

《再戰明天》日本及美國公布PMI，比亞迪舜宇康師傅公布業績

《經濟通通訊社21日專訊》日本及美國公布PMI，及比亞迪舜宇康師傅公布業績，料為下周一（24日）市場焦點。



*日本央行公布貨幣政策會議記錄，德國公布進口物價*



各國重要經濟活動方面，本港時間下周一7:50am，日本央行公布1月23至24日貨幣政策會議記錄。



數據方面，下周一德國公布2月進口物價。8:30am（本港時間．下同），日本公布3月製造業採購經理人指數；3月綜合採購經理人指數；3月服務業採購經理人指數。9:45pm，美國公布3月製造業採購經理人指數，料由52.7降至51.8；3月綜合採購經理人指數；3月服務業採購經理人指數料由51升至51.2。



在本港，下周一公布業績的公司有:粵海投資(00270)、比亞迪電子(00285)、康師傅控股(00322)、中國太平(00966)、比亞迪股份(01211)、舜宇光學科技(02382)等。



下周二（25日）公布業績的公司有:昆侖能源(00135)、光大環境(00257)、萬洲國際(00288)、中國中藥(00570)、快手-W(01024)、恒安國際(01044)、華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)、藥明生物(02269)、申洲國際(02313)、招商銀行(03968)、海底撈(06862)、嗶哩嗶哩-W(09626)、農夫山泉(09633)等。



下周三（26日）公布業績的公司有:商湯-W(00020)、北控水務集團(00371)、蒙牛乳業(02319)、中銀香港(02388)、中國人壽(02628)、新奧能源(02688)、華潤醫藥(03320)、中國銀行(03988)等。



下周四（27日）公布業績的公司有:北京控股(00392)、山高控股(00412)、中國海洋石油(00883)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、郵儲銀行(01658)、中國財險(02328)、李寧(02331)、中海物業(02669)、中國重汽(03808)、百濟神州(06160)、海爾智家(06690)等。



下周五（28日）公布業績的公司有:中信股份(00267)、美的集團(00300)、中國石油股份(00857)、中升控股(00881)、建設銀行(00939)、龍湖集團(00960)、石藥集團(01093)、華潤燃氣(01193)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)等。(wa)