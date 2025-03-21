21/03/2025 18:21

交行(3328):料今年淨息差短期內面臨下行壓力

《經濟通通訊社21日專訊》交通銀行(03328)(滬:601328)執行董事兼副行長周萬阜表示，這幾年淨息差收窄的壓力很大，去年交行保持了基本穩定。展望2025年，淨息差在短期內還是面臨一定的下行壓力，主要是在資產端受LPR(貸款市場報價利率)的下調、存量房貸利率調整等政策性因素的持續影響，疊加有效需求的偏弱的背景下的行業競爭加劇的資產收益率，面臨下行的壓力。



周萬阜表示，2025的情況比前兩年要會好一些，能看到現在有一些對淨息差穩定的有利因素，在資產端，現在隨著一攬子的增量政策的效果逐步顯現，支持經濟回升向好的積極因素也在增多，為銀行業的業務發展創造了有利條件；在負債端，適度的寬鬆的貨幣政策，有利於優化負債結構，有利於降低負債成本。多種結構性的貨幣政策的工具，也為銀行業加大對科技創新、綠色發展提振消費以及民營小微等一些重點領域的信貸支持能夠獲得低成本的資金來源。



周萬阜認為，今年國家一攬子增量政策，特別是穩股市、穩樓市、提振消費等政策措施的見效，銀行的手續費的相關的業務將會得到更大的發展，整體上銀行業的手續費的收入的增速有望邊際改善，會好於去年。



副行長顧斌表示，今年以來，交行在重點領域的風險化解措施方面，還繼續在有序的推進。交行也會繼續發揮國有大行主力軍作用，統籌抓好業務發展和風險控制，有信心在2025年繼續保持資產質量穩定。(bn)