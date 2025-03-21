21/03/2025 09:16

【美國議息】普徠仕：儲局維持利率不變，日圓短期升勢或告一段落

《環富通基金頻道21日專訊》普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽指，預期美國經濟增長會放緩，但不會陷入衰退。市場已經反映了更多減息預期。市場可能需要為更多雙向風險重新定價，例如若失業率持續低企或更多放寬監管的政策生效，市場可能需要在下半年上調對聯邦基金利率的預期。



*美日利率差距仍是主要推動因素，日圓對外部因素或更敏感*



鑑於聯儲局在本月會議上維持按兵不動，預期日圓短期的升勢或已經告一段落。日圓目前正處於一個十字路口。一方面，歐洲因大規模財政方案而上調經濟增長預期，支持歐元走強，並對美元指數構成壓力。另一方面，美國因政策不明朗而導致增長放緩，令美日之間的利率差距收窄。許多賣方分析師已下調對美國增長的預測，不少分析師現時預期今年增長將低於2%，反映2024年第四季末時市場普遍的樂觀情緒明顯消退。



美日之間的利率差距仍將是美元兌日圓走勢的主要推動因素。然而，相比去年夏天，日本本地孳息率現已明顯上升，意味著因日圓走強及本地孳息率上升，金融環境正在收緊。日本央行並未表示匯率走勢會影響貨幣政策，但這種環境可能令日圓對全球增長等外部因素更為敏感。(wa)