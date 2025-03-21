21/03/2025 09:16

【美國議息】安本：美傾向更多減息，歐洲中國印度從波動加劇受惠

《環富通基金頻道21日專訊》安本東南亞多元資產投資方案主管總監Ray Sharma-Ong在美國聯儲局於3月19日議息會議後有以下評論。



*經濟前景不確定性增，若經濟下行或進取減息*



在2025年3月的美國聯邦公開市場委員會會議期間，官員對經濟增長和通脹預測被修正為偏向滯脹方向，而利率點陣圖則維持不變。在議息會議前，股票市場反映投資者對經濟衰退風險表示擔憂，並觀望美聯儲的指導方向。美聯儲於會後表示，美國增長的硬數據保持穩定，通脹效應可能是暫時的，同時承認經濟前景的不確定性增加。美聯儲可能更有機會在經濟下行時進取地減息，而不是因應通脹上升而加息。因此，預計今年美聯儲將減息兩次，並傾向於更多而不是更少的減息。



美國經濟衰退不是安本的基本情景預測，關稅的價格效應預計主要影響可交易貨物的相關行業。一旦硬經濟數據放緩，美聯儲可能會做出回應。最近的市場走勢是由動能驅動，並出現過度反應。最近的股市拋售大約已經是在經濟衰退情景中所出現的50%。現時主要的不確定性圍繞著4月2日宣布對等關稅的規模，這可能導致市場進一步對經濟增長下行風險重新定價。



*料美國國債表現良好，其他地區出現投資機會*



在這背景下，預計美國國債將表現良好，這是由於對美國增長的下行風險，而美聯儲認為通脹是暫時的，加上資產負債表縮減步伐放緩。



由於不確定性增加，預期市場波動性也會加劇。隨著美國經濟轉向，這為其他地區提供了投資機會，因為投資者將從美國轉投國際市場以分散風險。歐洲可能會因增加的財政刺激措施、較低的地緣政治風險、溫和的油價和較弱的通脹而受惠。此外，中國市場預計將從股票市場措施、財政和貨幣刺激，以及對消費和科技的關注中獲得支持。印度方面，隨著關稅風險上升，但由於向美國的貨物出口相對GDP比率而言相對較低，該市場仍可能會受惠。(wa)