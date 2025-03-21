21/03/2025 14:09

《中國要聞》中國據報將收儲鈷銅等工業金屬充實國家戰略儲備

《經濟通通訊社21日專訊》據《彭博》報道稱，中國計劃今年增加對關鍵工業金屬的戰略儲備。在能源轉型需求增加、地緣政治緊張加劇之際，此舉意在確保關鍵礦物供應的可靠性。



知情人士透露，中國擬收儲的金屬包括鈷、銅、鎳和鋰。中國國家糧食和物資儲備局已對部分金屬品種進行詢價及招標。國家發展和改革委員會本月早些時候在向全國人大會議提交的報告中提到了這一計劃，稱中國將「加快落實戰略物資增儲年度任務」。國家發改委沒有回覆《彭博》置評請求。



報道稱，一段時間以來中國一直在實現大宗商品供應來源多元化，力求將風險降到最低。但現在，面臨美國總統特朗普關稅引發的全球貿易混亂以及市場波動，一些金屬的價格已被推高。(ry)