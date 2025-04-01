21/03/2025 09:50

【ＡＩ】國家地方共建人形機器人創新中心發布仿真平台「格物」

《經濟通通訊社21日專訊》今日上午，國家地方共建人形機器人創新中心聯合上海大學、清華大學，共同發布具身智能仿真平台－－「格物」。



據介紹，作為一款面向未來機器人研發的高性能仿真環境，「格物」集成了先進的強化學習框架與多模態運動控制技術，一套代碼覆蓋百餘款機器人，新機器人導入即訓練，無需重新編程，推動人形機器人技術從實驗室邁向產業化。



此外，該中心今日正式發布對外開放基金，基金總規模300萬元人民幣，平均單項目資助金額30萬-50萬元人民幣。該基金圍繞該中心的基礎研究和應用技術研究項目，主要面向國內高校、科研機構、企業的優秀青年學者，資助相關研究團隊在相關領域開展基礎研究與前沿探索。基金圍繞平台技術、具身智能、數據集、訓練場四大領域及細分17個資助方向。(jq)