21/03/2025 11:04

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.7600 -2.50 1周 1.7540 -2.40 2周 2.0880 -21.00 1個月 1.9710 +0.00 3個月 1.9680 -1.20 6個月 1.9680 -1.20 9個月 1.9720 -1.10 1年 1.9730 -1.60

《經濟通通訊社21日專訊》人民銀行公布，今日進行930億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。公開市場今日有1807億元逆回購到期，即今日淨回籠877億元。本周公開市場共有5262億元逆回購到期，對沖本周人行進行的14117億元逆回購，即全周共放水8855億元，單周淨投放規模創逾兩個月來新高。計及17日到期的3870億元MLF，全口徑計，本周放水4985億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)2周大跌21基點，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)