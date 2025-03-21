21/03/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶67點子，報7.2450

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1760，較上個交易日跌6點子，兩連跌，續創1月20日以來兩個月新低，和市場預測偏離擴至逾650點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開67點子，報7.2450，上個交易日即期匯率收盤報7.2383。



隔夜美國公布的初請失業金人數略有增加，勞動力市場持穩，美聯儲不著急降息的預期助力美元反彈，人民幣的外部壓力有所上升，監管對人民幣中間價的單邊預期繼續過濾，避免市場預期惡化。



銀河證券最新觀點認為，當前市場的關鍵仍然是特朗普的政策，關稅和財政緊縮兩個關鍵因素的影響將在後續的通脹和經濟數據中顯現。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評稱，4月初美國發布貿易評估前，中國人行料延續此前的政策立場，當然也可能會允許人民幣中間價走弱以試探市場預期。如果美元繼續下跌，同時關稅不確定性消退，這可能有助於中國人行放鬆中間價控制。(jq)