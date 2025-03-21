21/03/2025 16:36

【聚焦人幣】人幣即期跌105點子報7.2560，創近兩周新低

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2489，較上個交易日4時30分收盤價跌106點子，三連跌，創3月10日以來近兩周新低，全日在7.2442至7.2540之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌30點子，報7.2560。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1760，較上個交易日跌6點子，兩連跌，續創1月20日以來兩個月新低，和市場預測偏離擴至逾650點。



交易員表示，美國初請失業金人數顯示勞動力市場仍穩，美聯儲不著急降息支撐美元多頭人氣，人民幣外部壓力略增，但估計下月初之前仍以穩為主。



花旗銀行認為，如果額外關稅繼續生效，估計人民幣的貶值壓力會加大，當然中國人行也不會放任不管，人行或仍不會讓匯價跌破7.33的前期低點。該行預計，人民幣匯率三個月內可能觸及7.4關口，但6-12月的匯率目標仍會回落至7.3。(jq)