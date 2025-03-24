24/03/2025 17:17

《外圍焦點》英倫銀行總裁發表演講，美國公布PMI

《經濟通通訊社24日專訊》美股三大指數上周五（21日）全日波動，尾盤傳出波音獲得特朗普政府第六代戰機研發合同，刺激美股收市倒升。道指升32.03點或0.08%，報41985.35點；標普500指數升4.67點或0.08%，報5667.56點；納指升92.43點或0.52%，報17784.05點。港股方面，恒生指數收市報23905，升215點或0.9%，成交2331億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間25日凌晨2:00am，英倫銀行總裁貝利就「英國經濟增長」發表演講。



數據方面，今晚9:45pm，美國公布3月製造業採購經理人指數，料由52.7降至51.8；3月綜合採購經理人指數料由51.6降至51.3；3月服務業採購經理人指數料維持於51。(wa)