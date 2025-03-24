24/03/2025 09:31

【國際要聞】土耳其政治動盪持續，當局禁止股票賣空，並放鬆回購

《經濟通通訊社24日專訊》土耳其政治動盪導致金融市場交投大跌，該國股市基準指數已重挫17%，里拉跌至歷史新低。金融監管機構周日（23日）晚間宣布，對所有股票實施賣空禁令，並放鬆股票回購規定，試圖阻止市況進一步惡化。



土國警方上周三（19日）以貪污罪逮捕了總統埃爾多安的主要政敵、伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧(Ekrem Imamoglu)，引發市場大跌，導致土耳其里拉兌美元匯率創下歷史新低並推高債券孳息率。銀行股指數創下2001年以來的最大單周跌幅。



＊伊斯坦布爾料未來幾天選代理市長＊



土耳其此前只限制賣空前50大上市公司，新規代表該禁令擴大範圍。此外，監管機構還允許上市公司以高於最新收盤價的價格回購股票，並將保證金交易的最低股本保障比例從35%下調至20%。這些措施將持續到4月25日市場收盤。



土耳其內政部則於周日正式宣布，伊馬姆奧盧已被免去市長職務，此前土國法院以貪污罪正式逮捕他。伊斯坦布爾市議會預計將在未來幾天選出代理市長。(jf)