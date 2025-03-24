24/03/2025 16:30

【特朗普新政】美國經濟數據引爭論，分析師對經濟走向意見分歧

《經濟通通訊社24日專訊》美國經濟數據出現嚴重分化，引發一場爭論，即特朗普貿易政策引發的市場焦慮情緒，是否會將正在放緩的經濟推向嚴重下滑。



分析指，被稱為「軟數據」，對家庭和企業信心的調查警告顯示，隨著特朗普推進關稅，並大幅削減聯邦支出，未來經濟將明顯放緩。不過，就業和製造業等政府統計的「硬數據」則暗示，這些可能包括滯漲，經濟衰退的擔憂都過於誇張。



花旗首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst表示，不應把「軟數據」看作是經濟走勢的唯一影響因素。不過，也不能忽視這些調查，因為如果只看硬數據，看到的就是一個月前，有時甚至是兩個月前的情況。



此外，特朗普政府到目前為止，幾乎沒有採取任何措施來緩解市場的擔憂。他和顧問現在表示，所謂的美國「黃金時代」可能還需要幾個月甚至更久才能到來。隨著4月2日將有更多關稅出台，經濟學家正準備應對另一波市場情緒遭受的打擊。(rc)