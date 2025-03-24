24/03/2025 08:26

【開市Ｇｏ】特朗普稱俄烏停火，內地消費貸上限增，美團季績遜色

2025年3月24日 【要聞盤點】



1、美股上周五為「四期結算日」，道指低開189點後，跌幅曾擴大至最多519點，惟盤中逆轉跌勢轉升，而三大指數本周累計均錄得升幅。道指收市升32點，或0.08%，報41985點；標普升4點，或0.08%，報5667點；納指升92點，或0.52%，報17784點。本周道指累升1.2%，錄得兩個多月以來最大單周升幅；標普500指數累升0.51%，實現五周以來首次上漲，結束一年多以來最長連跌周數；納指本周累升0.17%，終止此前連續四周下跌。金龍中國指數跌139點。最大日經期貨截至上午8時11分升247點。



2、特朗普與國防部長在白宮表示，美國已與俄羅斯和烏克蘭達成協議框架，俄烏衝突將全面停火。



3、特朗普表示計劃與中國國家主席習近平通話，未透露具體時間，稱兩國關係良好，但存在1萬億美元貿易逆差。



4、國家金融監管總局通知階段性提高個人消費貸款限額至50萬元人民幣，互聯網消費貸款限額至30萬元人民幣，貸款期限延至最多7年。



5、美聯儲2024年財報顯示運營虧損776億美元，連續第二年出現大額虧損，2023及2024年累計虧損1921億美元。



6、投機性交易員自特朗普勝選以來首次轉向看跌美元，商品期貨交易委員會數據顯示淡倉達9.32億美元。



7、據報白宮主導的TikTok剝離美國業務談判有進展，字節跳動的非中資股東可能取得TikTok美國業務控制權。



8、財政司司長陳茂波在中國發展高層論壇2025年年會在發言表示，香港會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，同時聯動更多內地省市共同出海招商引資。





【焦點股】



美團(03690)

- 上季純利按年升1.8倍，經調整盈利升1.25倍，表現遠遜預期，盤前ADR勁跌



內需板塊：海底撈(06862)、九毛九(09922)、百勝中國(09987)

- 國家金融監督管理總局發布通知，個人消費貸款上限階段性提高，期限延長至7年



騰訊控股(00700)

- 騰訊混元推出自研深度思考模式混元T1，輸入價每百萬tokens 1元人幣，輸出價4元人幣



交通銀行(03328)

- 去年純利增0.9%至935.86億元人民幣，派息0.197元人民幣

- 淨息差縮窄1個基點，至1.27%



蔚來(09866)

- 上季經調整虧損擴大至逾66億元人民幣，料首季收入升最多三成



紫金礦業(02899)

- 去年純利增52%，派末期息增四成至28分



中國神華(01088)

- 去年少賺3%，派息2.26元人民幣，目標年收入跌5%



中國石化(00386)

- 去年純利503億元人民幣，同比下跌17%，派末期息14分同比減派三成



國藥控股(01099)

- 去年盈利跌22%收入減2%，派息降至0.68元人幣



中遠海控(01919)

- 去年多賺超1倍，息1.03人幣同比增三倍



洛陽鉬業(03993)

- 去年純利創新高135億元人民幣，同比增長64%，派息25.5分



和鉑醫藥(02142)

- 溢價37%配發新股予AstraZeneca，並合作開展研發項目



中煤能源(01898)

- 去年純利下跌10%，派息25.8分



世茂集團(00813)

- 預計去年淨虧損擴大至最多439億元人民幣





【油金報價】



紐約期油上漲0.21%，報68.42美元/桶



布倫特期油上漲0.18%，報71.74美元/桶



黃金現貨上漲0.05%，報3025.28美元/盎司



黃金期貨上漲0.32%，報3058.12美元/盎司