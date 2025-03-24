24/03/2025 10:42

《豪論國金－李振豪》比起利率走勢，收益率受CPI影響更大

《豪論國金》年初美國10年期國債收益率升至4.8%，原因之一是市場預期特朗普就職後，大幅提升的關稅將轉嫁給本土消費者，通脹隨之反彈，令美國聯儲減息放緩，甚至有分析認為需要重啟加息以壓抑通脹反彈勢頭。但本欄年初已分析，通脹升勢將受油價下跌所抵消，原因是各地戰火可能有序平息，地緣緊張狀態緩和，加上特朗普的能源政策偏向傳統，油價料下降至大約68美元才見平整，即以年初近78美元計算，潛在跌幅近12%。今日（24日）紐約期油報68.1美元，一語成讖。



參考過去10年油價與按年CPI的相關系數正數佔比高見89%，即油價升跌將直接影響CPI走勢。當中不難理解，美國經濟高度依賴原油，油價大幅下跌，料將拉低持續多年的頑固性通脹。簡單而言，未來收益率走勢很大程度取決於按年CPI走勢，更精準地說，尤其是美國新任政府的外交政策，而非單純本土的財金因素。



再參考過去40年，美國10年期及2年期國債收益率與按年CPI的相關系數，正值佔比分別是71 %及67%，反映收益率與CPI同步升跌的機率約七成，而10年期較2年期敏感。兩者最大值分別是0.95及0.98，而最小值則是負0.89及0.91，反映其影響幅度可高達九成以上。



再收窄分析範圍，抽出過去40年連續減息三次或以上為「減息期間」，期間同樣找出兩項收益率的正值佔比，最大及最小值作比對，反映所有結果皆只出現輕微下降。全期及減息期間的聯邦利率與CPI之相關性，其實只有41%及42%。佐證了過去多次強調，CPI變化其實不大影響利率決議。



綜合上述所有分析，市場認為CPI升跌將影響利率決定，數據上這只是市場一廂情願的悖論。但CPI影響收益率，不論同步機率及影響幅度都是十分顯著。姑勿論甚麼原因，債市投資者應多加注意CPI走勢，而非念茲在茲的減息步伐，就算利率不變，收益率都會隨CPI起舞。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。