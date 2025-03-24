24/03/2025 12:34

東亞李振豪：料美股將出現先低後高格局，惟第二季或現調整

《經濟通通訊社24日專訊》東亞銀行(00023)首席投資策略師李振豪表示，預期美股今年第二季將出現調整，美股的不明朗因素大多集中在今年第二季，而大部分分析員並沒有更改今年下半年對有關美股的盈利預測，又指是次美國科技股出現回調，顯示出當中部分帶有避險情緒，但認為相關板塊存在剛性需求，料美股在今年第三季及第四季會有所好轉，料美股將現「先低後高」格局。



東亞聯豐股票及多元化投資部首席投資總監張文健表示，預料DeepSeek等人工智能有機會幫助中國經濟增長50個點子，但不排除會受到美國關稅影響而有所抵銷。



東亞聯豐投資管理與東亞銀行首次合作推出「東亞睿智全天候基金」，旨在向投資者提供更多元化的投資方案，這次合作是由兩大團隊聯手打造的一個布局全球，涵蓋股票、債券、商品、房地產信託基金和現金的全方位基金組合。



東亞銀行總經理兼個人銀行主管陳俊桂表示，去年該行的單位信託基金銷售增幅顯著，反映大多數客戶於投資時首要考慮的因素，以分散投資組合風險及優化風險調整後的回報為主。(bn)