24/03/2025 17:06

中石化(386)：美國關稅對集團影響可控，未來將優化投資方向

《經濟通通訊社24日專訊》中石化(00386)(滬:600028)副董事長兼總裁趙東於業績記者會表示，美國對華加徵關稅對油氣領域有所影響，惟認為影響不大。他指出，集團來自美國的油氣比例相對低，未來集團亦會在全球層面調整原油及天然氣的進口來源，以平衡相關影響。



對於化工產品出口方面，美國佔集團整個化工出口的比例亦非常低，他認為，關稅對集團影響可控，同時集團亦積極地應對。



*將在平衡現金流、股東分紅下優化投資方向*



趙東表示，集團今年投資規模較去年有所減少，但仍然保持較高的投資強度，未來集團將平衡現金流、股東分紅等，將一些煉油化工以及銷售網絡進入優化投資。



*今年化工產品需求續上升*



對於化工業務方面，他指出，集團將根據市場的情況合理地優化、調整投資節奏，特別是把每個項目的投資控制好，集團最為關注投產後項目的投資收益能否受到保障。他又指出，中國經濟正穩步上升，對化工產品需求亦會上升。



他續指，集團現時煉油產能基本上達峰，不會進一步增加產能，未來將會調整結構，將落後、低效的煉油產能設施關閉，再投資更多於一些大型煉化基地。



*未來三年分紅比例料不低於65%*



中石化財務總監壽東華預期，今年計劃生產原油約2.8億桶；生產天然氣約1.45萬億立方英尺；加工原油約2.55億噸，生產成品油1.55億噸；生產乙烯1559萬噸。



中石化副總裁、董事會秘書黃文生指出，集團目標未來三年分紅比例不低於65%。(kl)