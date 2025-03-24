24/03/2025 19:52

《再戰明天》美國公布20大城市房價指數，快手潤地招行公布業績

《經濟通通訊社24日專訊》美國公布20大城市房價指數，及快手潤地招行公布業績，料為周二（25日）市場焦點。



*美聯儲理事發表演講，本港公布進出口數據*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間5:00pm，歐洲央行管委暨斯洛伐克央行總裁卡日米爾就政策發表講話，並介紹斯洛伐克央行的最新經濟預測。晚上8:40pm，美聯儲理事庫格勒就「經濟前景與企業家精神」發表演講。9:05pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在該行舉行的會議上致開幕詞。



數據方面，周二4:30pm（本港時間．下同），香港公布2月出口；2月進口；2月貿易收支。5:00pm，德國公布3月IFO-企業信心指數，料由85.2升至86.8。9:00pm，美國公布1月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.52%收窄至0.4%。10:00pm，美國公布2月新屋銷售，料由65.7萬升至68萬，月率料由下滑10.5%改善至升3.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:昆侖能源(00135)、光大環境(00257)、萬洲國際(00288)、中國中藥(00570)、快手-W(01024)、恒安國際(01044)、華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)、藥明生物(02269)、申洲國際(02313)、招商銀行(03968)、海底撈(06862)、嗶哩嗶哩-W(09626)、農夫山泉(09633)等。



另要留意美國將於周五（28日）公布2月PCE（個人消費支出）物價指數。(wa)