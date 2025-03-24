24/03/2025 11:22
《港元利率》港元匯價見逾兩周新低，拆息走軟一個月期結束四連升
《經濟通通訊社24日專訊》港元匯價今早曾見逾兩周新低，拆息亦普遍向下，其中，隔夜息回落近17基點至2.8厘，而與樓按相關的一個月拆息結束四連升，報3.8122厘，齊創3月19日以來最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息中止五連升，今報3.91458厘。六個月期升至4.01208厘，而一年期則維持4.07345厘。
港元匯價早段最低曾見7.7742兌1美元，為3月7日以來最低，最新報7.7738，較前收市價跌0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息中止五連升，今報3.91458厘。六個月期升至4.01208厘，而一年期則維持4.07345厘。
港元匯價早段最低曾見7.7742兌1美元，為3月7日以來最低，最新報7.7738，較前收市價跌0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.8
|-16.917
|一周
|3.18548
|-8.976
|兩周
|3.70899
|-7.922
|一個月
|3.8122
|-1.768
|兩個月
|3.89101
|-1.113
|三個月
|3.91458
|-1.292
|六個月
|4.01208
|+0.922
|一年
|4.07345
|-
資料來源：香港銀行公會