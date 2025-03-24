24/03/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.8 -16.917 一周 3.18548 -8.976 兩周 3.70899 -7.922 一個月 3.8122 -1.768 兩個月 3.89101 -1.113 三個月 3.91458 -1.292 六個月 4.01208 +0.922 一年 4.07345 -

《經濟通通訊社24日專訊》港元匯價今早曾見逾兩周新低，拆息亦普遍向下，其中，隔夜息回落近17基點至2.8厘，而與樓按相關的一個月拆息結束四連升，報3.8122厘，齊創3月19日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息中止五連升，今報3.91458厘。六個月期升至4.01208厘，而一年期則維持4.07345厘。港元匯價早段最低曾見7.7742兌1美元，為3月7日以來最低，最新報7.7738，較前收市價跌0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會