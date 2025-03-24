24/03/2025 09:10

【美國議息】富達：聯儲局今年或不減息，多個市場面對關稅風險

《環富通基金頻道24日專訊》聯儲局如預期維持基準利率4.25%至4.50%不變，主席鮑威爾認為目前是觀望並等待前景明朗的好時機，另認為當前實體經濟維持穩健。儘管面對特朗普政策的不確定性，聯儲局並未顯著調整貨幣政策走向。由於目前通脹上行風險，加上經濟增長逐漸趨緩，富達認為今年聯儲局實施減息的門檻稍高，甚至可能不會減息。



*美股止跌與否視乎企業盈利，關稅對中國衝擊有待觀察*



富達國際投資策略董事簡立恆指，美國新政府上場推出各種新政策，市場憂慮將會影響美國經濟、通脹及減息步伐。關稅政策的影響有待發展，但目前美國經濟仍穩健，零售、就業市場及創新科技，依然領先全球。值得投資者留意的是，美股市盈率仍然高於其他市場，美股能否止跌回升，關鍵在於企業盈利增長能否符合市場預期。



中港股市2024年繼中國政府推出財金措施支持經濟，強烈政策轉向訊號帶動強勁反彈。最近人工智能為中國市場重新引入增長動力，兩會工作報告亦重點提振消費及推動房地產市場及物價穩定，政策保持靈活有彈性等。各種利好消息帶動中國股市造好及資金重返。然而，關稅風險影響下，人民幣走向可能會變得更波動，經濟政策可否有效抵銷關稅帶來的衝擊仍有待觀察。



*亞洲投資氣氛受關稅政策影響，歐洲股市期待利好消息*



亞洲區投資氣氛同樣受美國關稅政策影響，對等關稅及針對輸出晶片的不確定性短期仍會困擾印度及台灣市場，而投資者同時擔心南韓政局問題。



至於歐元區整體經濟表現仍然較弱，很多國家財政亦有所限制，加上美國針對歐盟的關稅等不明朗因素持續。然而，歐洲股市已反映大部分這些利淡因素，未來市場期待或有更利好消息，例如俄烏戰事緩和，通脹壓力減少，央行持續減息等，這些因素都有可能支持歐洲股市。(wa)