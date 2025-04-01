24/03/2025 09:11

【ＡＩ】駿利亨德森：代理式AI將把AI浪潮帶至下一階段

《環富通基金頻道24日專訊》駿利亨德森投資環球科技領先團隊投資組合經理Richard Clode評論英偉達2025年GTC大會。



*AI代理人毋須監督更精準完成任務*



代理式人工智能是指擁有自主性並理解問題情境的AI。此類AI的突破在於它們能夠以多模態方式(multi-modal)推理和計劃行動路徑來解決問題。例如代理式AI或會閱讀網站文章或觀看影片，同時採取幾條潛在路徑來解決問題，然後檢查答案的一致性或將這些答案重新置入問題情境中。代理式AI能夠解決ChatGPT和其他一次性推理模型在回答問題時所面臨的挑戰。



代理式AI是更高層次的智能，將能夠把AI浪潮從副駕駛(co-pilot)帶至下一階段，即AI代理人(AI agents)在毋須監督的情況下以高精準度和高一致性完成任務。代理式AI顯著擴大了AI的市場，並開啟了新的實體AI應用，應付現實世界的力量（如地心吸力、摩擦和「因果關係」），例子包括人形機器人和自動駕駛。



*中國新AI模型將受計算上限限制*



英偉達還制定了到2027年的藍圖，最終將推出下一款AI超級晶片Rubin Ultra，其性能將超過Hopper晶片400倍。這一點非常關鍵，因為目前美國對半導體的出口限制對AI計算能力限於Hopper以下的水平，旨在限制中國獲取先進半導體以及生產設備。在接下來的幾年中，中國的新AI模型將受到這一計算上限的限制，而全球的AI模型則可能在以指數增長的高性能AI基礎設施上進行訓練。這可能表明，相較於世界其他地區，中國的AI能力可能正處於一個相對的高點。(wa)