24/03/2025 15:33

《楠楠自語－莫灝楠》歐洲異軍突起？

《楠楠自語》2024年底，歐洲經濟一潭死水，且特朗普威脅對歐洲徵收關稅。然而，多項因素吸引投資者重新關注這一曾被視為雞肋的市場。



歐美市場估值差距明顯。美國科技股近來表現不佳，使得投資者開始重視歐洲、中國等低估值市場。根據《彭博》數據，標普500指數未來12個月的預期市盈率為20倍，而泛歐斯托克600指數約為14倍，英國股市更低至13倍。



市場上主流的盈利增長預測均對歐洲企業較為樂觀。LSEG IBES的預測顯示，2025年歐洲企業盈利增長將加速至7.9%，遠高於2024年的1%。儘管美國企業的盈利增長預期仍高於歐洲，但其增速明顯放緩。特朗普的關稅政策導致不確定性增加，反之德國設立5000億歐元基建基金，增加基建和國防開支，致歐洲重新出現憧憬。市場規避風險資產，流入估值低、財政政策相對穩定的國家。



2025年1月，歐洲股市吸引大規模資金流入，創下25年來的第二高紀錄。主要市場如法蘭克福、蘇黎世、倫敦、米蘭和巴黎等地股市反彈強勁，泛歐指數STOXX 600年初至今上漲接近10%。





貨幣政策方面，歐洲央行被認為比美國聯儲局更可能積極降息。近期，英國央行和歐洲央行已實施降息，而聯儲局則維持利率不變。較低的利率環境有助於推動經濟增長，而且最近美元因為經濟和政治局勢問題而走弱，即使歐元區正在減息周期當中，兌美元不跌反升。在國際資金流的層面上，資金反而流入歐元。《南華金融集團副總監 莫灝楠》



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