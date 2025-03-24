24/03/2025 17:17

《神州經脈》證券印花稅大增，蘋果7億在華發展綠能，A股尾盤彈

《神州經脈》A股市場今日（24日）探底回升，三大指數尾盤反彈、全線收升，滬綜指揚0.15%，收報3370.03點，深成指升0.07%，創業板指升0.01%。滬深兩市全天成交額1.45萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1002億元或6.5%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2520，較上個交易日4時30分收盤價跌31點子，三連跌，創3月10日以來兩周新低，全日在7.2480至7.2615之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1780，較上個交易日跌20點子，三連跌，創1月20日以來逾兩個月新低，和市場預測偏離擴至逾700點。



*今日新聞精選*



1. 中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀昨在中國發展高層論壇2025年年會上表示，中國將綜合施策擴大消費，要把文化旅遊業發展成為重要的支柱產業。財政部部長藍佛安在同一場合表示，今年財政政策的著力點之一在於大力提振消費。中央財政拿出真金白銀在供需兩側發力促消費，今年安排超長期特別國債資金3000億元支持消費「以舊換新」，同時通過提高養老金水平、發放育兒補貼等方式，增強消費能力和意願。此外加大與金融政策聯動，對個人消費貸款和相關領域的企業貸款給予貼息。中央財政還安排獎補資金，支持地方打造更多消費新熱點。



2. 財政部公布，今年首2月，全國一般公共預算收入43856億元，同比下降1.6%。其中，全國稅收收入36349億元，同比下降3.9%；非稅收入7507億元，同比增長11%。主要稅收收入方面，國內增值稅15128億元，同比增長1.1%。國內消費稅4079億元，同比增長0.3%。印花稅849億元，同比增長16.9%，其中證券交易印花稅238億元，同比增長58.9%。車輛購置稅348億元，同比下降32.5%。房產稅745億元，同比增長9.8%。支出方面，首2月，全國一般公共預算支出45096億元，同比增長3.4%。



3. 財政部發布2024年中國財政政策執行情況告報提出，2025年要重點做好六大工作：支持全方位擴大國內需求、支持保障和改善民生、支持現代化產業體系建設、支持城鄉區域融合發展，支持生態文明建設，以及加強財政科學管理。2025年財政政策要更加積極，持續用力、更加給力，包括提高財政赤字率，安排更大規模政府債券，大力優化支出結構、強化精準投放，持續用力防範化解重點領域風險，以及進一步增加對地方轉移支付。



4. 蘋果CEO庫克今日在其微博帳號發文宣布，在中國啟動新一期清潔能源基金。而據其發文提供的連結文章介紹，該基金旨在擴大中國的清潔能源產能，以助實現在2030年將其供應鏈過渡到100%使用可再生能源。蘋果承諾投資高達7.2億元，以啟動第二期中國清潔能源基金，目標是每年為中國電網新增約55萬兆瓦時的風能和太陽能發電能力，而這一數字將隨著更多投資者的加入而增長。



5. 據《彭博》引述消息人士報道，螞蟻集團成功使用包括阿里巴巴和華為在內的國產芯片，結合混合專家(MoE)機器學習方法，訓練人工智能(AI)模型，成本降低約20%。測試結果顯示，該技術可媲美英偉達H800芯片的性能。對此，內媒引述螞蟻回應稱，螞蟻針對不同芯片持續調優，以降低AI應用成本，目前取得了一定的進展，也會逐步通過開源分享。



6. 摩根士丹利基於高於預期的起點和穩健的資本支出勢頭，將中國今年GDP增長率預測上調50個基點至4.5%；不過，大摩仍預計受美國關稅和應對性政策措施的影響，中國經濟增長將從第二季開始放緩。



7. 人力資源社會保障部近日下發關於進一步加大金融助企穩崗擴崗力度的通知，在原有小微企業基礎上，將小微企業主、個體工商戶等個人納入穩崗擴崗專項貸款支持範圍；同時提高授信額度，將小微企業最高授信由3000萬元提高至5000萬元，對個人最高授信1000萬元。同時，降低了利率水平，明確貸款利率最高不超過4%，最低可至2.9%。



8. 中國外交部發言人今日宣布，法國歐洲和外交部長巴羅將於3月27日至28日(周四至五)訪華。外電此前報道，此行目的之一是緩解中歐之間緊張的貿易局勢。自中國對法國作出反制，去年10月起以保證金形式對歐洲白蘭地徵收臨時反傾銷稅，過去四個月對華出口法國干邑下降了60%。(sl)