24/03/2025 09:53

【ＡＩ】螞蟻集團招聘AI智能眼鏡專家，或布局AI智能眼鏡產品

《經濟通通訊社24日專訊》近日，Boss直聘上一則招聘信息顯示，螞蟻集團正在招聘AI智能眼鏡的產品專家。從職位描述來看，此崗位主要承擔AI智能眼鏡應用相關產品工作，需具備2C產品經驗，同時熟悉市場上各類VR、AR及AI智能眼鏡。該招聘信息或許表明螞蟻集團可能正在研發面向2C的AI智能眼鏡產品。



據了解，AI眼鏡是將人工智能技術與傳統眼鏡相結合的智能穿戴設備，它在傳統眼鏡的基礎上集成了攝像頭、麥克風、傳感器等硬件，並通過內置的AI大模型等軟件，為用戶提供多種智能化功能。



華安證券研究所表示，AI眼鏡為端側AI落地的最佳載體，尤其是Meta首款AI眼鏡爆火後。而DeepSeek的橫空出世，使得優質、開源、小型化的模型可在類似AI眼鏡的終端迅速落地，勢必加速其商業化進程。(jq)