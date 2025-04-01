24/03/2025 14:08

【ＡＩ】螞蟻集團據報用國產芯片訓練AI模型，成本降低20%

《經濟通通訊社24日專訊》據《彭博》引述消息人士報道，螞蟻集團成功使用包括阿里巴巴(09988)和華為在內的國產芯片，結合混合專家(MoE)機器學習方法，訓練人工智能(AI)模型，成本降低約20%。



測試結果顯示，該技術可媲美英偉達H800芯片的性能。雖然螞蟻集團仍在使用英偉達芯片進行AI開發，但其最新模型已主要依賴包括超威半導體(AMD)及中國國產芯片的替代方案。



螞蟻集團本月發布的研究論文顯示，其部分模型在某些基準測試中超越了Meta，但該數據尚未經過獨立驗證。這表明，螞蟻集團正加速AI技術本土化，以降低成本並減少對美國高端芯片的依賴。(jq)