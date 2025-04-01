24/03/2025 14:58

【ＡＩ】華為前副總裁鄧泰華加入智元機器人，任董事長CEO

《經濟通通訊社24日專訊》從國家企業信用信息公示系統網站獲悉，日前，上海智元新創技術有限公司(智元機器人)發生工商變更，公司註冊資本增加至8045.8159萬元人民幣，法定代表人由舒遠春變更為鄧泰華。



內媒《中證金牛座》引述知情人士稱，鄧泰華已擔任智元機器人董事長、CEO。鄧泰華是華為公司原副總裁、計算產品線原總裁。



據了解，智元機器人由華為前「天才少年」彭志輝於2023年2月聯合創立，其擔任首席技術官。天眼查顯示，日前，公司新增廣西騰訊創業投資有限公司、龍旗科技、臥龍電驅等股東。其中，騰訊認繳出資額165.6749萬元人民幣，持股比例為2.0591%。(jq)