24/03/2025 16:39

《陶冬天下－陶冬》貝森特的大棋局

《陶冬天下》特朗普入主白宮兩個月時間裏，他的關稅政策和馬斯克的DOGE工程霸屏了全世界媒體，幾乎沒有一天消停。特朗普在第一任就十分高調，不知疲倦地「推特治國」；新晉華府政治圈的馬斯克也異常亢奮，運用人工智能(AI)和大數據，把美國政府掀了個底朝天，既削減了政府開支，也為特朗普整頓「深層政府」打下了基礎。



被號稱為特朗普左膀右臂的另一位，財政部長貝森特卻顯得十分低調。他既沒有拳打四方，也沒有高調吹捧「懂王」，不經常在電視媒體出現，更不在社交媒體發表驚人言論。貝森特的性格多幾分陰柔之美，不喜好出風頭，但卻也是個狠角色。當年索羅斯沽空英鎊大賺10億美元，最早找到交易機會的正是貝森特，那時候他才28歲。無論在索羅斯基金還是自立門戶開的Key Square基金，他都是默默尋找機會、悄悄布局鋪墊，務求一擊即中。



除了幫助穩定匯率、將減稅永久化外，貝森特的主要任務是盡量減少財政赤字。聯邦政府支出，要有特朗普主導，削減不必要的開支，有賴於馬斯克的屠刀，貝森特則專注在減少債務成本上。美國36萬億美元國債，每年的利息支出比全年國防開支還多三分之一。壓低利息支出不同於削減各項福利，並不會得罪選民，當然是特朗普政府求之不得的。



貝特森是華爾街老手，明白真正影響發債成本的不是聯儲局的政策利率，而是國債市場上的收益率。他成功說服了特朗普，將目光聚焦在債市利率而不是政策利率上，所以特朗普逼迫鮑威爾的時間少了。儘管聯儲局沒有減息，10年期國債利率卻從今年初最高的4.8厘回落到4.3厘以下。國債利率是資金成本的錨定，國債利率下來了，社會上的融資成本也隨之下調。



但是這些在貝森特眼裏還不夠，他要進一步推低政府債的發行成本，他不遺餘力地傳播國債利率必須進一步下降。時間久了，華爾街也開始相信了，並出現了「Bessent put」一詞。大意是財政部會不遺餘力地通過各種手段，將整個國債收益率曲線拉低，其中10年期國債收益率低過3.75%。有Bessent在，國債市場就是一個牛市。



「不要與聯儲局作對」，乃是華爾街流傳甚廣的祖訓，現在交易員提出「不要與貝森特作對」，幾家華爾街大行最近紛紛將10年期國債收益率預測下調了。貝森特沒有特朗普、馬斯克那種咄咄逼人的氣焰，但是在控制10年期國債發行規模、推進銀行去監管等問題上，引導著市場的看法以及資金流向。馬斯克瘋狂地削減開支，也令市場相信財政赤字真的可能減少。



貝森特還把手伸到了他的前任們完全忽略了的地方，那就是美國政府的資產端。在山姆大叔的資產負債表上，躺著超過8000億美元的黃金，其估值數十年如一日地按每盎司42美元計算，而黃金的市場價已經超過了3000美元。美國政府擁有房利美等大量資產和土地，其估值向來被低估。將這些資產按市價估值，可以明顯改善美國政府的資產負債表，令其顯得不那麼「破產」。



貝森特的手，早晚還會伸到外國政府的口袋裏。特朗普針對受到美國政府軍事保護或對美國擁有巨額貿易順差的國家，在關稅問題上極端施壓，最終目標之一就是逼迫她們參與美國債務重組。《華爾街日報》披露，華府有意逼迫外國政府購買100年期零息債券，置換出她們現在持有的國債，藉此改變美國的債務結構和可持續性。這個計劃細節還不清晰，不過貝森特主持的債務重組出台機會不小。



降低國債發行成本，乃至美國整體資金借貸成本，是特朗普MAGA（Make America Great Again，讓美國再次強大）在金融領域的重要議題。操盤人貝森特在暗中布局，就像當年他在對沖基金布局大交易一樣。《陶冬》



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