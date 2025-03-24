24/03/2025 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶71點子，報7.2560

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1780，較上個交易日跌20點子，三連跌，創1月20日以來逾兩個月新低，和市場預測偏離擴至逾700點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開71點子，報7.2560，上個交易日即期匯率收盤報7.2489。



上周五（21日）歐元多頭獲利了結，美元順勢展開反彈，隨著4月初美國新一輪關稅措施臨近，市場謹慎情緒有所蔓延，美元跌勢放緩，這對人民幣而言貶值壓力仍不小，監管層則繼續延續有保有放思路，適度放鬆中間價的同時，繼續過濾多數單邊預期。



中金外匯團隊最新觀點認為，臨近4月，特朗普釋放的關稅信號可能對人民幣匯率預期產生影響。若關稅預期帶動美元反彈，或特朗普釋放對中國加徵關稅的信號，人民幣匯率可能有一定貶值壓力。



興業研究指出，隨著4月2日對等關稅潛在實施時點臨近，疊加歐洲增長敘事暫時利多出盡，歐元多頭熱情顯著降溫，4月2日之前可以保持觀望態度，若關稅的不確定性掃除，或未有超預期負面關稅消息釋出，人民幣所受基本面利多影響可能佔上風。(jq)