24/03/2025 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收跌31點子報7.2520，創兩周新低

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2520，較上個交易日4時30分收盤價跌31點子，三連跌，創3月10日以來兩周新低，全日在7.2480至7.2615之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升5點子，報7.2572。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1780，較上個交易日跌20點子，三連跌，創1月20日以來逾兩個月新低，和市場預測偏離擴至逾700點。



交易員表示，歐元多頭獲利了結美元順勢反彈，另外美國對等關稅實施前市場情緒偏謹慎，這也部分加劇人民幣的貶壓。



市場人士也指出，美國數據顯示經濟有所疲軟，但應該還沒到衰退的水平，加上歐洲也缺乏進一步的利好，在全球關稅戰歐元前進一步上行空間受限。關稅繼續上升的可能性也會加劇人民幣的調整壓力，短期繼續呈現易跌難升走勢。



招商銀行金融市場部最新觀點稱，需重點關注特朗普相關言論，警惕關稅衝擊對非美貨幣帶來衝擊，造成美元的階段性反彈。中國人行穩定匯率態度依然堅決情況下，預計人民幣仍維持震盪格局，重點關注中美談判以及雙方的財政貨幣增量政策。(jq)