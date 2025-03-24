24/03/2025 11:02

《經濟時評》摩根士丹利上調中國今年GDP增長預測至4.5%

《經濟通通訊社24日專訊》摩根士丹利表示，基於高於預期的起點和穩健的資本支出勢頭，將中國2025年國內生產總值(GDP)增長率預測上調50個基點至4.5%；這與市場預期一致。不過，大摩仍預計，受美國關稅和應對性政策措施的影響，中國經濟增長將從第二季開始放緩。



*大摩預測美元兌人民幣匯率年中達7.35*



該行首席中國經濟學家邢自強的報告並指出，預計美元兌人民幣匯率將在2025年年中達到7.35（之前為7.5），至年底達到7.50（之前為7.60），這是因為中國人民銀行的臨時政策權衡將貨幣穩定（兌美元）置於國內經濟目標之上。人行可能認為，穩定的貨幣和合理的國債收益率可以更好地穩定市場對未來增長的預期。反過來，自1月中旬以來，銀行間流動性一直保持相對緊張，七天銀行間貸款利率遠高於政策性回購利率。



該行認為，基於經濟增長強勁，人行近期可能不會偏離這一框架，但隨著出口放緩、經濟增長放緩以及通縮壓力加劇，政策權衡可能會在今年下半年發生轉變。人行可能會允許人民幣小幅貶值，放鬆流動性，並在今年下半年降息，以支持經濟增長並適應財政寬鬆政策。(sl)



