24/03/2025 17:04

【聚焦數據】首2月全國財收降1.6%，證券印花稅收入大增六成

《經濟通通訊社24日專訊》財政部公布，今年首2月，全國一般公共預算收入43856億元(人民幣．下同)，同比下降1.6%。其中，全國稅收收入36349億元，同比下降3.9%；非稅收入7507億元，同比增長11%。



分中央和地方看，中央一般公共預算收入19499億元，同比下降5.8%；地方一般公共預算本級收入24357億元，同比增長2%。



*消費稅增0.3%，房產稅增9.8%*



主要稅收收入方面，國內增值稅15128億元，同比增長1.1%。國內消費稅4079億元，同比增長0.3%。企業所得稅9113億元，同比下降10.4%。個人所得稅4134億元，同比增長26.7%。



印花稅849億元，同比增長16.9%，其中證券交易印花稅238億元，同比增長58.9%。車輛購置稅348億元，同比下降32.5%。契稅731億元，同比下降21.7%。房產稅745億元，同比增長9.8%。土地增值稅878億元，同比下降22.1%。



*首2月全國財政支出增3.4%，科技支出增一成*



支出方面，首2月，全國一般公共預算支出45096億元，同比增長3.4%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出5242億元，同比增長8.6%；地方一般公共預算支出39854億元，同比增長2.7%。



主要支出科目中，科學技術支出1122億元，同比增長10.6%。文化旅遊體育與傳媒支出507億元，同比增長5%。教育支出7377億元，同比增長7.7%。社會保障和就業支出8540億元，同比增長6.7%。衛生健康支出3512億元，同比增長0.6%。節能環保支出795億元，同比增長1%。城鄉社區支出3427億元，同比下降6.6%。債務付息支出1568億元，同比增長19.7%。



*首2月國有土地使用權出讓收入降15.7%*



此外，首2月，全國政府性基金預算收入6381億元，同比下降10.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入808億元，同比增長7.1%；地方政府性基金預算本級收入5573億元，同比下降12.9%，其中，國有土地使用權出讓收入4744億元，同比下降15.7%。



首2月，全國政府性基金預算支出11358億元，同比增長1.2%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出460億元，同比增長74.2%；地方政府性基金預算支出10898億元，同比下降0.6%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出6543億元，同比下降19.2%。(sl)