24/03/2025 10:03

《匯海威言－毛偉廉》美元料短期反彈，本周關注美GDP及PCE

《匯海威言》4月2日，特朗普將實施一系列大規模的關稅政策。在此之前，是否會有變數仍是未知之數，這種不確定性將支持美元短期上升，但長期來看，美元仍然不被看好。本周需關注美國第一季度GDP及PCE的結果。



美國聯儲局在上周的會議中決定維持利率在4.25厘至4.5厘不變，符合市場預期。根據最新的利率點陣圖，聯儲局預計在今年餘下時間將減息兩次，每次0.25厘。縮表方面，4月開始，聯儲局將每月減持美國國債的上限從250億美元大幅減至50億美元，釋放200億美元的流動性。聯儲局將今年美國GDP增長預測從2.1%大幅下調至1.7%，反映經濟的不確定性增加。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，關稅對通脹的影響是暫時性的，並重申美國衰退風險不高，經濟仍然強勁。鮑威爾的樂觀言論與聯儲局的經濟預測存在一定矛盾，這種矛盾可能反映了聯儲局在應對短期市場情緒和長期經濟預測時的複雜性。



4月2日，特朗普將實施更大規模的關稅政策。在此日期之前，不確定因素將支撐美元和金價，這意味著非美貨幣將面臨壓力。



下周，美國將實施一系列關稅措施，包括向全球徵收對等關稅，並對所有汽車及農產品徵收25%關稅。特朗普計劃對歐盟徵收25%關稅，但尚未確定實施日期。一旦這些關稅實施，通脹將上升，這將大大降低聯儲局減息的預期。因此，預計在4月2日前，美元和金價將上升。



本周美元及金價預測：



美元方面，美元指數上周收在104.09，在日線圖上形成了雙底形態，因此預計美元本周將反彈，不排除上試105.43上方阻力位（去年12月6日最低位）的可能性，下方支持位為103.20（3月11日及3月18日最低位）。本周影響美元的重要數據方面，周四（27日）晚上8時30分，美國將公布第一季GDP增長，預測是2.3%，前值是3.1%。亞特蘭大聯儲銀行的GDPNow模型，最新預測美國第一季GDP增長為負1.8%，因此這次由美國商務部公布的結果將備受市場關注。周五（28日）晚上8時30分，美國將公布核心PCE按年升幅，預測是2.7%，前值是2.6%。



金價方面，除了下周美國關稅政策對金價有支持，以色列軍隊在加沙重新派遣地面部隊與哈馬斯作戰，紅海又再出現戰火，俄烏在停火協議達成前仍互相襲擊，令停火機會降低，這些因素共同推動金價上升。上周五（21日）晚，現貨金價曾輕微跌破3000美元，但收市前反彈並收在3023美元。本周預計再上破上周創下的歷史高位3057美元，或上試3100美元或更高，下方支持位為2960美元。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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