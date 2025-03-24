24/03/2025 10:17

【特朗普新政】特朗普將撤銷超過50萬在美移民的合法身份

《經濟通通訊社24日專訊》根據上周五（21日）在《聯邦公報》上發布的通知，特朗普政府將撤銷超過50萬名，根據拜登政府CNHV計劃合法進入美國的移民的臨時合法身份。



這份長達35頁的通知定於周二（25日）正式發布，概述特朗普政府計劃終止對古巴、尼加拉瓜、海地和委內瑞拉國民的人道主義假釋和隨附工作許可。



美國國土安全部表示，約有53.2萬人根據拜登的CNHV計劃進入美國，但目前不清楚有多少人仍持有這種身份。從4月底開始，沒有其他合法居留方式的人將被要求離境，否則將面臨遣返。



CNHV計劃由拜登在2023年發起，旨在為危險的跨越邊境行為，尤其是穿越險惡的達連隘口提供合法的替代方案。特朗普一直批評項目是非法，等同於開放邊境。(rc)