24/03/2025 11:29

【特朗普新政】法國據悉提議歐盟祭出最強大貿易工具反特朗普關稅

《經濟通通訊社24日專訊》知情人士透露，若特朗普利用關稅強迫歐盟改變政策，法國希望歐盟考慮對美國使用最強有力的報復性措施。



知情人士指出，法國加入少數歐盟國家的行列，認為應將所謂的反脅迫工具納入考慮範圍，即使這種工具並非首選方案。



受一系列條件和步驟約束的反脅迫工具，最終將允許歐盟部署廣泛的報復性回應，包括對貿易和服務，智慧財產權、外國直接投資和公共採購准入的限制。不過，反脅迫工具的主要目的是震懾，並在必要時回應第三國蓄意利用貿易手段向歐盟或其成員國施壓、干涉其主權政策選擇的脅迫行為。這種反制措施僅在不得已的情況下才會使用。



美國計劃最快於4月2日對全球合作夥伴徵收全面關稅。特朗普表示，這些關稅將糾正不公平的非關稅壁壘，如國內法規和各國的徵稅方式，包括歐盟的增值稅。歐盟表示增值稅是一種公平的、非歧視性稅收，同樣適用於國內和進口商品。(rc)