24/03/2025 11:28

【外圍經濟】美國證券交易委員會約500名員工同意離職

《經濟通通訊社24日專訊》知情人士透露，在收到5萬美元的買斷和延期辭職提議後，美國證券交易委員會(SEC)約500名員工已同意離職。



知情人士指，500名員工遍布執法、檢查和總法律顧問辦公室等部門。5萬美元激勵截止日是上周五（21日），不過，其中一些離職可能要到今年晚些時候才會發生。



這些離職佔該機構約5000名員工的10%。有一些員工擔心，由於人才流失，一旦發生金融危機，機構將無法應對。



要符合買斷條件，員工必須在1月24日之前已在該機構的工資單上。他們必須自願離職，無論是辭職、調動到另一家機構，還是立即退休。如果他們接受自願離職協議，但在5年內重返SEC，則必須全額退還激勵金。(rc)