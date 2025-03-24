24/03/2025 13:57

【特朗普新政】華府官員：對等關稅刀刃或更多伸向「骯髒15」

《經濟通通訊社24日專訊》華府知情官員表示，特朗普總統計劃在4月2日推出的對等關稅措施，要比他之前隨口說出的威脅更加具有針對性，關稅刀刃或更多伸向被指為「骯髒15」(The Dirty 15)的國家、地區和組織。



知情官員透露，雖然有關對等關稅的正式公告，的確會大幅擴大美國關稅範圍，但與特朗普此前考慮的全球性關稅相比，實際關稅會更加「定向化」。



官員表示，特朗普將宣布對一些國家或地區廣泛徵收對等關稅，但勢將有一些豁免。特朗普本人希望看到關稅立竿見影的效果，打算關稅被宣布當天就立即生效。不過，關稅刀刃或更多伸向「骯髒15」。



美國財政部長貝森特上周表示，鋼鋁關稅不一定在各國對等關稅基礎上疊加，大約15%的國家對美國的傷害最大。他稱這些佔15%的國家為「骯髒15」，並指出這些國家正是美國的目標。分析指，中國、歐盟、日本、韓國、加拿大均在此列。(rc)